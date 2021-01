Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Ναι στο άνοιγμα της αγοράς με “click in shop”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής για τη «ζημιά» των γιορτών, το άνοιγμα των σχολείων και το καλό νέο για το εμβόλιο.

«Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν κάποια κρούσματα όταν λειτουργεί οποιαδήποτε δραστηριότητα», σχολίασε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το κρούσμα που εντοπίστηκε σε δασκάλα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι, «έχει τεράστια σημασία να φορούν όλοι τις μάσκες τους κι η πιθανότητα μετάδοσης γίνεται πολύ μικρή, χωρίς να εκμηδενίζεται».

«Ένα θετικό τεστ μας λέει ότι έχουμε τεστ. Ένα αρνητικό αφήνει 30% να έχω, άρα χρειάζεται δεύτερο τεστ», σημείωσε ο καθηγητής εκτιμώντας ότι στην προκειμένη περίπτωση «ο κίνδυνος να έχουν κολλήσει τα παιδιά είναι μικρός, πρώτον γιατί μόνο δυο μέρες λειτούργησε το σχολείο και δεύτερο- υποθέτω- φόραγαν μάσκες».

Ερωτηθείς σχετικά με την εισήγηση για άνοιγμα της αγοράς με ραντεβού, το λεγόμενο “click in”, απάντησε με τα στοιχεία που προκύπτουν από την περίοδο των γιορτών, αναφέροντας πως «χθες έγιναν γύρω στις 42000 τεστ κι έχουμε ποσοστό θετικότητας 2%, άρα ξέρουμε ότι από τα Χριστούγεννα τι έχει γίνει. Δεν έχουμε μεγάλη αύξηση, το μεγαλύτερο κομμάτι της Πρωτοχρονιάς το είδαμε. Αυτό που δεν έχουμε δει πλήρως είναι τα Θεοφάνια» και κατέληξε πως «αν το “click in” λειτουργήσει πολύ προσεκτικά, δεν θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα».

Επεσήμανε ωστόσο ότι, «πρέπει να τεθεί χρονικό ραντεβού, δεν μπορεί να είναι 50 άτομα μέσα σε ένα μαγαζί».

Σχετικά με το άνοιγμα και των υπόλοιπων τάξεων των σχολείων, είπε πως, «δεν γίνεται να τα ανοίξουμε όλα ταυτόχρονα, γιατί όσο προσεκτικοί να είμαστε, θα υπάρξει αύξηση. Αν τα ανοίξουμε όλα μαζί, δεν θα ξέρουμε τις μας φταίει, έτσι δεν θα ξέρουμε τι να κλείσουμε».

Τέλος, αναφερόμενος στο καλό νέο της ημέρας είπε πως, «προδημοσιεύτηκε η μελέτη που απέδειξε ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι αποτελεσματικό εναντίον της μετάλλαξης 501, που εντοπίστηκε σε Βρετανία και Αφρική».