Πολιτική

Αίτημα επιστροφής αλλοδαπών στην Τουρκία κατέθεσε η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας.

Aίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για την άμεση επιστροφή 1.450 αλλοδαπών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας, κατέθεσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η Ελλάδα ζητά να επιστρέψουν στην Τουρκία 955 αλλοδαποί που μπήκαν στη χώρα μας από την Τουρκία και βρίσκονται στη Λέσβο, 180 που βρίσκονται στη Χίο, 128 που βρίσκονται στη Σάμο και 187 στην Κω, των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί τελεσίδικα και ως εκ τούτου είναι επιστρεπτέοι, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι το πρώτο δίμηνο του 2020 καταγράφηκαν συνολικά 139 επιστροφές προς την Τουρκία, ενώ η διαδικασία των επιστροφών έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020, οπότε και η Τουρκία επικαλέστηκε τις δυσκολίες που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Δέκα μήνες μετά, υπογραμμίζει το υπουργείο, «οι ταχείες διαδικασίες ελέγχων για κορονοϊό στην Ελλάδα και η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας επιστροφών με ασφάλεια όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επισημαίνει: «αναμένουμε από τη γείτονα χώρα να ενισχύσει τις προσπάθειες στα πλαίσια της Κοινής Δήλωσης: πρώτον, στην αποτροπή διέλευσης βαρκών που ξεκινούν από τα παράλιά της με προορισμό τη χώρα μας. Δεύτερον, στην αποδοχή επιστροφών στη βάση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής».

Και προσθέτει: «από την άλλη πλευρά, το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου έναν κοινό μηχανισμό, καθώς και το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για επιστροφές. Και να οχυρώσει, με αυτόν τον τρόπο, τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών».