Κοινωνία

Φορτηγό άρπαξε φωτιά εν κινήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαμπάδιασε" αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Επί τόπου Τροχαία και Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής ύστερα από φωτιά σε φορτηγό αυτοκίνητο που κινούνταν στην άνοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.

Το βαρύ όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες περίπου 100 - 200 μέτρα μακριά από τα διόδια Αφιδνών.

Στο σημείο υπάρχει μποτιλιάρισμα ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας που βρέθηκαν στην περιοχή έχουν προχωρήσει σε εκτροπή των οχημάτων από τον Άγιο Στέφανο.

Παράλληλα πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με σκοπό την κατάσβεση της φωτιάς.