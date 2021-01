Αθλητικά

O Γιάννης Αντετοκούνμπο νικητής στην... μάχη με τον Ντόντσιτς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο Ευρωπαίοι πραγματοποίησαν... μεγάλη βραδιά και ήταν πρωταγωνιστές για τις ομάδες τους.

Το Μιλγουόκι αν και δυσκολεύτηκε αρκετά επικράτησε με 112-109 του Ντάλας και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-4. Οσοι περίμεναν ότι η αναμέτρηση θα ήταν μια μονομαχία ανάμεσα σε Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς δικαιώθηκαν με τους δύο Ευρωπαίους να πραγματοποιούν μεγάλη βραδιά.

Ο Giannis ήταν καταιγιστικός σημείωσε 31 πόντους αν κι έμεινε στον πάγκο αρκετή ώρα, καθώς είχε «γεμίσει» με φάουλ, ενώ ήταν τραγικά άστοχος από τη γραμμή των ελευθέρων βολών έχοντας 1/10.

Από την άλλη ο Ντόντσιτς πάλεψε για την ομάδα του κι έφτασε πολύ κοντά στο triple double, καθώς είχε 28 πόντους, 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Από το Μιλγουόκι, εκτός από τον Ελληνα σούπερ σταρ ξεχώρισε ο Μίντλετον με 25 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε 4 λεπτά συμμετοχής είχε 5 πόντους με 0/1 βολή, 1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα.

Για το Ντάλας ο Ντόντσιτς είχε 28 πόντους, 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ο Χάρνταγουει 22 πόντους, ο Πορζίνγκις 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας οι Λέικερς συνέχισαν την ασταμάτητη πορεία τους και διεύρυναν το σερί τους σε 11-3 που παραμένει το καλύτερο στο πρωτάθλημα.

Ο ΛεΜπρον άγγιξε και πάλι το triple double (21π., 11ασ., 8ασ.) και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Ντέιβις (17), Κάλντγουελ-Πόουπ (16) και Χαρέλ (16). Από τους Πέλικανς ξεχώρισαν οι Ουλιαμσον και Ίνγκραν με 21 και 20 πόντους αντίστοιχα.