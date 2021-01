Αθλητικά

Super League: Δράση με ντέρμπι στην 17η αγωνιστική

Με δυνατές "μάχες" συνεχίζεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Η αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Άρης, μετά την ήττα μεσοβδόμαδα από την ΑΕΚ, φιλοδοξούν να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν το +8 από τον Παναθηναϊκό, «κλειδώνοντας» τη θέση τους στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι», από την άλλη, ευελπιστούν να φτάσουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 17/1, 19:30) στην τρίτη διαδοχική νίκη τους, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Θεωρητικά πιο εύκολο έργο έχει ο πρωτοπόρος – και αήττητος – Ολυμπιακός που περιμένει στον Πειραιά (17/1, 15:00) τον ΠΑΣ Γιάννινα που αγνοεί τη νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Επικίνδυνη έξοδος για τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο (17/1, 17:15), με τον ΟΦΗ να χρειάζεται τους βαθμούς για την είσοδό του στα Play Off. Στο τελευταίο, χρονικά, παιχνίδι της αγωνιστικής, η ΑΕΚ των τριών συνεχόμενων επιτυχιών – όλες με 1-0 – με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, κοντράρεται στο ΟΑΚΑ (17/1, 21:30) με τον φορμαρισμένο Ατρόμητο που, επίσης, «βλέπει» εξάδα.

Κατά τα άλλα, το Σάββατο (16/1), ο Αστέρας ευελπιστεί να κάνει ένα ακόμη βήμα για τη συμμετοχή του στα Play Off καθώς αντιμετωπίζει στην Τρίπολη (17:15) τον Παναιτωλικό που κινδυνεύει να βρεθεί προτελευταίος καθώς λίγο αργότερα στο Αλκαζάρ (19:30) η προτελευταία ΑΕΛ φιλοξενεί τον επικίνδυνο εκτός έδρας Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Βόλος, τέλος, θα προσπαθήσει να βάλει… ταφόπλακα στις ελπίδες της ουραγού Λαμίας για παραμονή, καθώς την υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό (17/1, 17:15).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

17:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

19:30 Στάδιο Αλκαζάρ, Λάρισα – Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

15:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

17:15 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – Λαμία

17:15 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Παναθηναϊκός

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Ατρόμητος