Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε χαρτοπαικτική λέσχη (εικόνες)

"Ξινό" τους βγήκε το... πόκερ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα τόσο στον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας όσο και στους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Συνελήφθησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της ΔΙ.ΑΣ. Ζακύνθου, 11 άτομα και συγκεκριμένα 6 Έλληνες και 5 αλλοδαποί, για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαπιστώθηκε ότι, ιδιοκτήτης μονοκατοικίας σε περιοχή της Ζακύνθου, είχε μετατρέψει αυτή σε παράνομη χαρτοπαιχτική λέσχη και επέτρεπε σε δέκα άτομα τη συμμετοχή στη διενέργεια και τη διεξαγωγή του παράνομου τυχερού παιγνίου «ΠΟΚΕΡ», με χρηματικά ποσά.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα στο χώρο της οικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

το χρηματικό ποσό των (3.670) ευρώ,

7 τράπουλες,

1439 μάρκες πονταρίσματος, διαφόρων χρωμάτων οι οποίες αντιστοιχούσαν σε χρηματικά ποσά και μία μεγάλη μάρκα “DEALER” και

1 σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις, όπου αναγράφονταν ονόματα παιχτών και χρηματικά ποσά.

Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και συγκεκριμένα 3.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της οικίας ως διοργανωτή και στους λοιπούς 10 συλληφθέντες από (300) ευρώ για παράβαση του περιορισμού κίνησης.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου».