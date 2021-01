Κοινωνία

Lockdown: Συλλήψεις για λειτουργία οίκων ανοχής και ιδιωτικά πάρτι

Μπήκαν και "λουκέτα" σε καταστήματα για παραβίαση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή, 15.01.2021 συνολικά 80.162 ελέγχους και κατέγραψαν 1.574 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 530.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.203).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων

Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι τέσσερις (24) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος με είδη δώρων και υπόδησης, επιβολή προστίμου 5.000€ στην επιχείρηση και 3.000€ στον προσωρινά υπεύθυνο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συλλήψεις προσωρινά υπευθύνων ισάριθμων οίκων ανοχής, επιβολή προστίμου 5.000€ σε καθέναν από τους ιδιοκτήτες, από 3.000€ σε καθεμία από τις προσωρινά υπεύθυνες και επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν δύο (2) πρόστιμα των 300€ για παραβίαση περιορισμού κίνησης σε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονταν στους χώρους, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα ψιλικών και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, καθώς και πρόστιμο 3.000€ στην ιδιοκτήτρια για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου, 5.000€ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφενείο για παραβίαση αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και πέντε (5) θαμώνων για -τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και για τα τυχερά παίγνια. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ στον ιδιοκτήτη και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα, ενώ στους πέντε (5) θαμώνες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 300€ στον καθέναν για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου-ψητοπωλείου, επιβολή προστίμου 5.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, καθώς και σε επιβολή προστίμου 300€ σε καθέναν από τους πέντε (5) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτριας κομμωτηρίου και επιβολή προστίμου 5.000€, καθώς και πρόστιμο 300€ σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη διοργανωτή και δέκα (10) ατόμων που συμμετείχαν σε ιδιωτική εκδήλωση σε οικία, όπου διεξαγόταν παράνομα τυχερά παίγνια. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ στον διοργανωτή και δέκα (10) πρόστιμα των 300€ σε καθέναν από τους παρευρισκόμενους για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής εκδήλωσης και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε υπαλλήλους εταιρείας ταχυμεταφορών για μη χρήση μάσκας (2x300€), στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.