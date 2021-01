Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Υπό κράτηση οι δύο ανήλικοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριές κατηγορίες για τα δύο αδέλφια. Η τύχη του ειδικού φρουρού, που επίσης κατηγορείται.

Κρατούμενοι θα παραμείνουν μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα οδηγηθούν στον ανακριτή για τις απολογίες τους, οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση σε βάρος του σταθμάρχη του Μετρό.

Οι δύο αδελφοί, οι οποίοι βαρύνονται με την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για απείθεια, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε, σύμφωνα με εντολή των δικαστικών αρχών, οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Στην ίδια υπόθεση είναι κατηγορούμενος για δύο πλημμελήματα, που αφορούν παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ειδικός φρουρός ο οποίος με εντολή του ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο κατηγορούμενος Ειδικός Φρουρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του .

Η υπεράσπιση των δύο αδελφών δηλώνει πως οι ανήλικοι έχουν μετανιώσει για την αποτρόπαια πράξη τους και επιθυμούν να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκαναν. Αναφέρουν, επίσης, οι συνήγοροι πως τα δύο αδέλφια εμμένουν σε όσα φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς, στους οποίους απέδωσαν την αντίδραση τους σε έντονη πρόκληση που δέχθηκαν από την πλευρά του θύματος.

Ο συνήγορος του αστυνομικού δήλωσε πως ο εντολέας του αρνείται τις πράξεις που του αποδίδονται.