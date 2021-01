Κοινωνία

Επιστροφή στο κελί για τον Κουφοντίνα

Ο "φαρμακοχέρης" της 17Ν είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τον δρόμο της επιστροφής για το κελί του στις Φυλακές Δομοκού πήρε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (16/1) ο Δημήτρης Κουφοντίνας μετά την παραμονή για λίγες ώρες στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Ο πολυισοβίτης "Λουκάς της 17Ν" είχε μεταφερθεί, με άκρα μυστικότητα, το μεσημέρι στο νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του από την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει από τις 8 Ιανουαρίου, διαμαρτυρόμενος για την μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές Βόλου στον Δομοκό.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και δεν δέχτηκε την αγωγή που του πρότειναν οι γιατροί.

