Δημητρακόπουλος για Μπεκατώρου: δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι κάτι έχει συμβεί

Για το «προσωπικό παράπονο» από την Ολυμπιονίκη μας και τις ενέργειες, μετά την καταγγελία της, μίλησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Αντώνης Δημητρακόπουλος, στον απόηχο των δηλώσεων της Σοφίας Μπεκατώρου και της αίσθησης που προκάλεσε η αρχική αντίδραση της ομοσπονδίας, μίλησε στο Open, αναφέροντας ότι «Είχαμε πει πως όταν γνωστοποιηθεί το όνομα του δράστη θα πράξουμε ό,τι πρέπει για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται. Η ΕΙΟ δεν είχε καμία διάθεση να υποβαθμίσει το γεγονός με την ανακοίνωσή της και αυτό φάνηκε και από την δεύτερη ανακοίνωση που ήταν συνέχεια της πρώτης».

Όπως είπε ο ισχυρός άνδρας της ΕΙΟ, «Η Εκτελεστική Επιτροπή ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του φερόμενου ως δράστη αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ενώ ζητήσαμε να παραιτηθεί και ως εκπρόσωπός μας από την Ολυμπιακή Επιτροπή, κάτι που όπως γνωρίζω έγινε».

«Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι υπήρχαν τέτοια περιστατικά στον χώρο μας. Ουδέποτε υπήρξε ανάλογη καταγγελία στο παρελθόν και τώρα με την ευκαιρία αυτή προτρέπουμε όλους τους αθλητές από όλα τα αθλήματα να βγουν και να γνωστοποιήσουν αν έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες απ' όπου κι αν προέρχονται», ανάφερε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Καταλήγοντας, άφησε πλάγιες αιχμές για την Ολυμπιονίκη, λέγοντας «δεν έχω μιλήσει με την Σοφία Μπεκατώρου και το έχω προσωπικό μου παράπονο που άργησε να μου μιλήσει. Αλλά αν την είχα μπροστά μου θα της έλεγα "μπράβο κορίτσι μου και από δω και στο εξής θα είμαστε πάντα στο πλευρό σου"».