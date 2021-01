Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1 για άνοιγμα λιανεμπορίου: πρέπει να δείξουμε αυτοσυγκράτηση (βίντεο)

Τι είπε για το άνοιγμα της εστίασης, τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, το κυνήγι και το ψάρεμα. Γιατί καθυστέρησε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρχει «κόφτης» στα sms για μετακίνηση προκειμένου οι πολίτες να κάνουν τις αγορές τους, αλλά ταυτόχρονα κάλεσε τους πάντες να τηρήσουν τα μέτρα και τους κανόνες και να δείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να στηριχθεί η επαναλειτουργία της αγοράς.

Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, κάθε εβδομάδα τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επαναξιολογούνται κι αν η κατάσταση ξεφύγει τότε θα αναγκαστούμε να κλείσουμε και πάλι το λιανεμπόριο.

Διευκρίνισε δε, ότι το χρονικό περιθώριο των δυο ωρών ισχύει για όλα, εκτός από τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, ενώ όπως είπε, δεν μπορεί να μπει «κόφτης» γιατί η κυβέρνηση σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, μέσα από τα sms.

Σε ότι αφορά τις λεγόμενες «κόκκινες περιοχές», είπε πως τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click away, αλλά οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα μπορούν να μεταβαίνουν σε άλλες περιοχές για να κάνουν τα ψώνια τους.

Ερωτηθείς για μια σειρά από δραστηριότητες που παραμένουν κλειστές, δήλωσε πως αυτό που είχε προτεραιότητα, ήταν συγκεκριμένοι τομείς του λιανεμπορίου, αλλά την επόμενη Παρασκευή η επιτροπή των ειδικών θα εξετάσει και άλλες περιπτώσεις, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα δώσει το πράσινο φως για το άνοιγμα τους, όπως είναι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών, το ψάρεμα και το κυνήγι.

Αντίθετα ήταν κατηγορηματικός ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται συζήτηση για το άνοιγμα της εστίασης.

Τέλος ο κ. Παπαθανάσης, ερωτηθείς για την καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, είπε πως αυτό έγινε γιατί δόθηκε παράταση στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις.