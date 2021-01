Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αποκαλύψεις και ραγδαίες εξελίξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε και θα καθηλώσουν. Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο και spoiler για την συνέχεια.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε στις 22:00 και θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 76

Η Πηνελόπη σοκάρεται μετά τις αποκαλύψεις του Γραμματικού και η σύγκρουση με την οικογένειά της είναι αναπόφευκτη. Η Σοφούλα αρχίζει να παγιδεύεται στη γοητεία του Βόσκαρη. Η Δρόσω περνάει μια υπέροχη μέρα στο πλάι του γιου της, όταν όμως η Ελένη πληροφορείται τον εκβιασμό του Τάκη προς την Ασημίνα, αποφασίζει να λογαριαστεί μαζί του μια και καλή. Ο Νικηφόρος έρχεται αντιμέτωπος με τον Αλέξη, όταν αποκαλύπτεται ένα ένοχο μυστικό του. Η Ελένη και ο Βόσκαρης έχουν επιδοθεί σ’ έναν αγώνα δρόμου. Ποιος από τους δυο θα καταφέρει να κλείσει τον άλλον στη φυλακή; Στο σπίτι των Σεβαστών επικρατεί αναβρασμός ύστερα από την απόπειρα αυτοκτονίας της Δόμνας ενώ ο Προύσαλης δέχεται μια καταγγελία για τις παράνομες δραστηριότητες του Κωνσταντή. Θα καταφέρει ο Μελέτης κι ο Κωνσταντής να καλύψουν τα ίχνη τους;

Gallery