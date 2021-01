Life

Βαγγέλης Αλεξανδρής: Αποκαλυπτικός ο “Κυριάκος” από τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έρωτας για την γυναίκα του και η πρώτη γνωριμία. Τι είπε για την ζωή του, αλλά και για τον ρόλο του στις “Άγριες Μέλισσες”.