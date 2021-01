Κόσμος

Στην φυλακή ο Ναβάλνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που οι ηγέτες της Δύσης ζητούν την απελευθέρωση του πολέμιου του Πούτιν, αποφασίστηκε η φυλάκισή του.

Ρωσικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι θα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση για 30 ημέρες έως τις 15 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του, Κίρα Γιαρμίς.

«Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 30 ημερών στον Ναβάλνι. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου» δήλωσε η Γαρμίς με ανάρτησή της στο twitter.

O ηγέτης της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο της Μόσχας, μόλις επέστρεψε από την Γερμανία, όπου νοσηλεύονταν από τον περασμένο Αύγουστο όταν δηλητηριάσθηκε με νευροτοξικό παράγοντα της οικογένειας «Νοβιτσόκ».

Ο ΟΗΕ και οι δυτικές χώρες ζήτησαν από την Ρωσία να αφεθεί άμεσα ελεύθερος ο Ναβάλνι, και μερικές χώρες απηύθυναν έκκληση για επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο καταδικασθείς σε φυλάκιση 30 ημερών επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι κάλεσε τους Ρώσους να βγουν στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούν, μέσω ενός βιντεοκλίπ που αναρτήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση του δικαστή ότι το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 30 ημερών.

«Μην φοβόσαστε, βγείτε στους δρόμους. Μην βγείτε για μένα, βγείτε για τους εαυτούς σας και για το μέλλον σας», λέει ο Ναβάλνι στην έκκλησή του, διάρκειας περίπου τριών λεπτών, που απηύθυνε προς τους υποστηρικτές του και η οποία αναρτήθηκε στο YouTube.

Ο συνεργάτης του Ναβάλνι, Λεονίντ Βολκόφ, ανακοίνωσε ότι θα διοργανωθούν «μεγάλες συγκεντρώσεις» στις 23 Ιανουαρίου στις οποίες θα ζητούν την απελευθέρωση του Ναβάλνι. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν οι διοργανωτές θα επιδιώξουν να λάβουν την άδεια των αρχών για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Σε πολλές περιοχές οι συγκεντρώσεις αυτή τη στιγμή απαγορεύονται εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.