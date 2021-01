Οικονομία

ISOPLUS: Τροχιά ανάπτυξης και εταιρική αναδιοργάνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός ο εταιρικός απολογισμός για το 2020. Νέα πρόσωπα στην ηγεσία της ISOSPLUS.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από την εταιρεία: «Με ανάπτυξη 18% στον κύκλο εργασιών, σημαντική βελτίωση των μεριδίων αγοράς στα τρία εμπορικά σήματα Solgar, myelements και Mustela, και ανάλογη βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας αποχαιρέτησε η ISOPLUS το 2020.

Παρά τις δυσκολίες στην αγορά λόγω της πανδημίας, στόχος της ISOPLUS είναι να συνεχίσει να επενδύει, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στον κλάδο. Κατανοώντας την ανάγκη για γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις η εταιρεία προχωράει σε συνολική αναδιοργάνωση με στόχο τη δημιουργία μίας πιο κάθετης και ευέλικτης δομής.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Γενική Διεύθυνση Ελλάδος αναλαμβάνει η Ηρώ Κουμάκη, ενώ δίνει τα ηνία της θέσης της Εμπορικής Διεύθυνσης την οποία κατείχε έως πρότινος στον Θάνο Τσαβαλιά. Τη νέα θέση του Group Brand Director αναλαμβάνει ο Μάριος Μαυρής, ενώ στη θέση του CFO ISOPLUS Group αναβαθμίζεται ο Αντώνης Κώτσουγλου.

Κυρίαρχη στρατηγική προτεραιότητα της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια είναι και η ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. Έτσι, ο Αλέξανδρος Σκούρτης αναβαθμίζεται στη θέση του CEO East Countries, με χώρες ευθύνης τις Βουλγαρία, Ρουμανία & Βόρεια Μακεδονία.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, ο κ. Γιώργος Κωτσιόπουλος, Προέδρος της ISOPLUS, δήλωσε για την επόμενη τριετία: “Βλέπουμε μπροστά μας ένα ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται διαρκείς αλλαγές με ταχύτατους ρυθμούς. Στόχος μας με τη νέα αυτή δομή είναι να θωρακίσουμε την εταιρεία μας, να εξασφαλίσουμε την μακροβιότητα και την στρατηγική της ανάπτυξη, αλλά και να επιδείξουμε ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις ταχύτατες αυτές αλλαγές”».