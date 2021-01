Κόσμος

Bloomberg: ο στόχος της Κομισιόν για τα εμβόλια μέχρι το καλοκαίρι

Το σχέδιο για την επιτάχυνση της προμήθειας των εμβολίων και των εμβολιασμών στην ΕΕ

Της Μαρίας Αρώνη

Το στόχο να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού έως το καλοκαίρι, θα ζητήσει από τις χώρες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκη Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.



Σύμφωνα με το σχέδιο για την επιτάχυνση της προμήθειας των εμβολίων και των εμβολιασμών στην ΕΕ που αναμένεται να παρουσιάσει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο έχει "δει" το Bloomberg, η Επιτροπή θα ζητήσει, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή πρωτοκόλλου για κοινή αναγνώριση πιστοποιητικών εμβολιασμού. Αρχικά αυτό θα γίνει για να χρησιμοποιηθεί από τα συστήματα υγείας των κρατών μελών , ενώ μελλονικά θα μπορουσε να αντικαταστήσει τη χρήση των PCR τεστ και της καραντίνας.

Η διαθεσιμότητα των εμβολίων, η ανάγκη να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί στις χώρες της ΕΕ, η κοινή αναγνώριση των γρήγορων αντιγονικών τεστ και η δυνατότητα εντοπισμού των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού, ήταν τα βασικά θέματα σχετικά με την πανδημία, που απασχόλησαν το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τηλεδιάσκεψη.



Στο Συμβούλιο που προετοίμασε την τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, έγινε και μια πρώτη συζήτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, κατόπιν της πρότασης του Έλληνα πρωθυπουργού, δήλωσε η Προεδρεύουσα υπουργός της Πορτογαλίας, Άνα Πάολα Ζακάρια. Σύμφωνα με την ίδια, το θέμα χρήζει περισσότερης συζήτησης, καθώς οι αβεβαιότητες γύρω από τη μετάλλαξη του ιού και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων παραμένουν. Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι για ποιό σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό αυτό, πώς θα αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν.



Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, Μάρος Σέφκοβιτς παρουσίασε στους Υπουργούς της ΕΕ, το σχέδιο της Κομισιόν που θα δοθεί αύριο στη δημοσιότητα, σχετικά με την επιτάχυνση της προμήθειας των εμβολίων και των εμβολιασμών στην ΕΕ. Ο Μάρος Σέφκοβιτς, είπε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εμβολιασμών μεταξύ των χωρών. Τόνισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) θα παρακολουθεί την κατάσταση, συλλέγοντας από τα κράτη-μέλη δύο φορές την εβδομάδα δύο στοιχεία: Πρώτον, πόσα εμβόλια έχουν παραδοθεί και δεύτερον πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί.



Ο Σέφκοβιτς είπε ότι η Κομισιόν εργάζεται πάνω στο θέμα ενός κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Επισήμανε, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο είναι σημαντική η συλλογή και ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων και στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και τη διαδικασία του εμβολιασμού μέσω μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας, της οποίας θα επωφελούνται το Ευρωπαϊκό Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕCDC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τα κράτη-μέλη.