Κοινωνία

Φονική σύγκρουση αυτοκινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται ο "πόλεμος" της ασφάλτου. Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένας 54χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα νωρίς το απόγευμα, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ηρακλείου - Μοιρών στο ύψος της περιοχής Αθάνατοι. Το όχημα του άτυχου άνδρα που είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με άλλο ΙΧ.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα με διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον 54χρονο αλλά και τον 65χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος, ο οποίος όμως έφερε ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, οι γιατροί που παρέλαβαν τον 54χρονο, διαπίστωσαν το θάνατό του.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.