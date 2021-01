Οικονομία

Κορονοϊός: Εξετάζεται να θεωρείται εργατικό ατύχημα ο θάνατος από τον ιό

Το ζήτημα της ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάζεται ολιστικά, δήλωσε από το βήμα της Βουλής, ο υφυπουργός Εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγνωριστεί ο νέος κορονοϊός ως παράγοντας κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων, προκειμένου να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα ο θάνατος από τη νόσο Covid-19. Αυτό δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Βοιωτίας του Κινήματος Αλλαγής Γεώργιου Μουλκιώτη με θέμα την "ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και ένταξη της νόσου COVID-19 στον Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών".

Ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε ότι αναγνώριση του κίνδυνου αυτού είναι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, "δηλαδή αυτό να έχει συμβεί στη διάρκεια της εργασίας τους". Όπως σημείωσε, το καλοκαίρι είδαμε ομάδες υγειονομικών, δυστυχώς, δεν τήρησαν πρωτόκολλα και είχαμε αρνητικότατες συνέπειες αργότερα: "Αυτό δεν είναι εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα είναι κάτι το οποίο παθαίνεις κατά την ώρα άσκησης της εργασίας σου".

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γ. Μουλκιώτης υπενθύμισε ότι το κόμμα του, από την αρχή της πανδημίας έχει καταθέσει πρόταση για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ σημείωσε ότι χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Νότιος Αφρική, "προχώρησαν στην αναγνώριση της Covid-19 ως επαγγελματικής ασθένειας, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας". Στη χώρα μας, πρόσθεσε, δεν καταγράφονται και δεν δημοσιοποιούνται επίσημα διαθέσιμα στοιχεία για αναφορά και καταγραφή περιστατικών Covid-19 στους χώρους εργασίας, ούτε ως εργατικά ατυχήματα ούτε ως επαγγελματικές ασθένειες, παρά το γεγονός ότι από τον Μάιο του 2020 υπάρχει σχετική πρόβλεψη της Eurostat".