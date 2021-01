Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Φλερτάρει” με Σισακό

Ο νεαρός Γάλλος βρίσκεται στο… στόχαστρο του “τριφυλλιού”, ωστόσο οι συζητήσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω των απαιτήσεων της ομάδας του.

Ο Αμπντουλαγιέ Σισακό της Ζούλτε Βάρεγκεμ, είναι ο παίκτης που έχει προκρίνει ο Πιέρ Ντρεοσί, ως Νο1 στόχο του για την ενίσχυση του άξονα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού και οι πληροφορίες από τη Γαλλία και το Βέλγιο επιβεβαιώνουν το… πολύ ζεστό ενδιαφέρον των “πράσινων”.

Σύμφωνα με tweet του Γάλλου ρεπόρτερ του Radio Monte Carlo, Λουάκ Τουαζί, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμφωνήσει με το νεαρό μέσο για τον δανεισμό του, όμως προς το παρόν έχει βρει... εμπόδια στις αξιώσεις της Ζούλτε Βάρεγκεμ, η οποία δεν συζητάει για δανεισμό με οψιόν, αλλά για απευθείας μεταγραφή του παίκτη.

Οι τελευταίες πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), αναφέρουν ωστόσο, πως ο Ντρεοσί έχει “ανοικτή γραμμή” με το βελγικό κλαμπ για τον 14 φορές διεθνή με την U19 της Γαλλίας, Σισακό και οι συζητήσεις έχουν φτάσει σε πολύ οριακό σημείο. Κι όχι πλέον για δανεισμό με οψιόν, αλλά για άμεση μετακίνηση του Γάλλου χαφ.

Ο 61χρονος general manager του Παναθηναϊκού, προσπαθεί να βρει τη… χρυσή τομή, προσφέροντας ένα μικρό ποσό για την απευθείας αγορά του παίκτη, συν κάποια μπόνους συμμετοχών και στόχων, προκειμένου να γίνει το “deal”, με ένα κόστος λίγο πάνω από το μισό εκατ. ευρώ.

Το επόμενο 48ωρο θα είναι καθοριστικό, όμως είναι αρκετές οι πιθανότητες για να γίνει η μεταγραφή, διότι και ο παίκτης θέλει να φύγει από το Βέλγιο και η Ζούλτε Βάρεγκεμ δεν τον υπολογίζει και τον έχει βάλει εδώ και λίγες εβδομάδες στην transfer list.

Το σημαντικό, είναι ότι ο Σισακό έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους “πράσινους” και περιμένει τις εξελίξεις στην τελική διαπραγμάτευση των ανθρώπων του “τριφυλλιού” με το βελγικό κλαμπ. Για τον νεαρό Γάλλο έχει ήδη ανάψει το “πράσινο φως” και ο Λάζλο Μπόλονι, καθώς θεωρεί ότι τα αγωνιστικά στοιχεία του ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό που αναζητούσε για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.