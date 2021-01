Οικονομία

Υδροπλάνα στην Ελλάδα: Όλο και πιο κοντά στην πρώτη αποθαλάσσωση

“Τροχάδην” οι διαδικασίες κατασκευής και αδειοδότησης των υδατοδρομίων, που θα δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ευρώπη.

Όλο και πιο κοντά στην απογείωση έρχεται το μεγάλο “project” των υδροπλάνων και η λειτουργία των υδατοδρομίων, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες κατασκευής και αδειοδότησης τους σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι στην πενταετία να λειτουργούν περί τα 150 υδατοδρόμια, δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, όπως υπογραμμίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Hellenic Seaplanes S.A., Νικόλα Χαραλάμπους και τον πρόεδρο της Ελληνικά Υδατοδρόμια, Αναστάσιο Γκόβα, η ηγεσία των εταιρειών που “τρέχουν” τις εξελίξεις στο θέμα αδειοδότησης των υδατοδρομίων, φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε… Μαλδίβες της Ευρώπης, με τη δημιουργία 2.000 άμεσων και 5.000 έμμεσων θέσεων εργασίας, να “ξαναγράψει” τον χάρτη των μεταφορών στην χώρα μας και στην πλήρη ανάπτυξή του να δώσει στην ελληνική οικονομία πάνω από 1 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει πρόκειται για project που φέρνει επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην πενταετία, μέσω της κατασκευής των υδατοδρομίων (άνω των 50 εκατ. ευρώ), της αγοράς αεροσκαφών των οποίων ο αριθμός εκτιμάται για την πρώτη πενταετία σε τουλάχιστον 20 (περί τα 130 εκατ. ευρώ), αλλά και της δημιουργίας σχολής εκπαίδευσης πιλότων υδροπλάνων μεταξύ άλλων.

Μπορεί οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του project να έχουν περάσει από… 40 κύματα και να καθυστέρησαν και την προηγούμενη χρονιά λόγω της έλευσης της πανδημίας, ωστόσο οι προετοιμασίες δεν σταμάτησαν. Η παρακάτω αναφορά περιλαμβάνει την ανάλυση της φάσης που βρίσκεται κάθε ένα από τα υδατοδρόμια που έχουν αναλάβει οι δύο εταιρείες του χώρου, της Hellenic Seaplanes S.A. και της Ελληνικά Υδατοδρόμια Ι.Κ.Ε, των δύο που έχουν δεσμευτεί να φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο της δημιουργίας εθνικού δικτύου υδατοδρομίων ενώ ορίστηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την θετική έκβαση όλων των μελλοντικών έργων.

«Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε και να χτίζουμε σε όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι προχωρά με γοργά βήματα και συνέπεια ο σχεδιασμός μας για την υλοποίηση των αδειοδοτήσεων των υδατοδρομίων που έχουμε αναλάβει. Παράλληλα ορίζουμε τις νέες τοποθεσίες - στόχους που είναι εν δυνάμει προορισμοί και θα μπορούσαν να έχουν στην πορεία το δικό τους υδατοδρόμιο». Η Ελλάδα σύντομα θα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο υδατοδρομίων στην Ευρώπη και στον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος της Ελληνικά Υδατοδρόμια Ι.Κ.Ε, Αναστάσιος Γκόβας δήλωσε σχετικά: «Εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εκτενές δίκτυο υδατοδρομίων στην ελληνική επικράτεια. Η ύπαρξη αδειοδοτημένων υδατοδρομίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδροπλάνων, τα οποία με τις πτήσεις τους θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών των νησιών, στην αναβάθμιση του τουρισμού τους και συνεπακόλουθα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους».

Αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τα υδατοδρόμια, αυτές αφορούν τους τεχνικούς φακέλους για τα υδατοδρόμια ανά την επικράτεια, πάνω στους οποίους δραστηριοποιούνται οι δύο εταιρείες εδώ και καιρό και δομούν το δίκτυο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσουν οι οργανωμένες πτήσεις των επιβατών με υδροπλάνα. Η ολοκλήρωση του δικτύου υδατοδρομίων και η έναρξη του πτητικού έργου, θεσμικά οχυρωμένα, ανοίγει τον δρόμο για την προσέλκυση επιμέρους επενδύσεων, καθώς εταιρείες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό αναμένεται να προχωρήσουν σε κινήσεις για την απόκτηση μεριδίου από την νέα πίτα που πρόκειται να δημιουργηθεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις δύο εταιρείες:

- Τα υδατοδρόμια Ν. Αιγαίου με την ένωση των εταιρειών Υδροπλάνα Ελλάδας, Ελληνικά Υδατοδρόμια και Optimum Value βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο επίπεδο, καθώς συμπληρώνονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τα νησιά: Μύκονος, Κύθνος, Σίκινος, Σέριφος, Δονούσα, Ανάφη, Χάλκη, Σύμη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Πάρος, Κως, Μήλος, Σύρος, Κάλυμνος, Λειψοί, Λέρος, Ίος και Κάσος. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι αδειοδοτικοί φάκελοι των νησιών Δονούσα, Αγαθονήσι, Σύμη και Ανάφη. Σύντομα όλοι οι τεχνικοί φάκελοι θα έχουν ολοκληρωθεί με τελικό αποδέκτη το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

- Για το υδατοδρόμιο Ιωαννίνων (λίμνη Παμβώτιδα) η άρτια συνεργασία των δύο εταιριών με τους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στο έργο επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι χωροθετήσεις στους υποψήφιους χώρους που προορίζονται να δημιουργηθεί το έργο και οι μελέτες περιβάλλοντος και θορύβου έχουν δρομολογηθεί να ξεκινήσουν στο άμεσο διάστημα.

- Σχετικά με το υδατοδρόμιο Κυλλήνης, με την ολοκλήρωση των διεργασιών χωροθέτησης, η Hellenic Seaplanes S.A και Ελληνικά Υδατοδρόμια Ι.Κ.Ε. ρυθμίζουν τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πάντα σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, ώστε να είναι έτοιμες προς κατάθεση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης του υδατοδρομίου στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσα στον Φεβρουάριο.

- Στην Εύβοια όλα έχουν πάρει το δρόμο τους, καθώς οι περιβαλλοντικές μελέτες έχουν πλέον ολοκληρωθεί και στα πέντε υδατοδρόμια του νησιού και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, στην Αιδηψό, στην Κάρυστο, στο Αλιβέρι και στη Κύμη. Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που έχει τεθεί επί τάπητος έχει απώτερο στόχο να εγκριθούν την ίδια εποχή από τους αρμόδιους φορείς οι άδειες ιδρύσης υδατοδρομίου και στα πέντε σημεία της Εύβοιας.

- Για το υδατοδρόμιο Βόλου, με την κατάθεση όλων των εγγράφων της αίτησης του υδατοδρομίου του Βόλου, η ένωση Hellenic Seaplanes S.A. και Optimum Value αναμένουν την τελική έγκριση για την άδεια ίδρυσης από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

- Στην Τήνο και στη Σκύρο ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής των υδατοδρομίων. Μετά την εξάλειψη των πολεοδομικών εμποδίων το πλάνο κατασκευής έχει οριστεί και αναμένεται μέχρι την Άνοιξη να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των δύο αυτών υδατοδρομίων.

- Χίος, Ψαρά και Οινούσσες επαναφέρουν τα υδατοδρόμια σε τροχιά υλοποίησης.

- Υδατοδρόµια στα Διαπόντια νησιά. Σε Ερεικούσσα, Οθωνούς, Μαθράκι, (στα τρία πανέμορφα νησιά βόρεια της Κέρκυρας) προγραμματίζεται η δημιουργία υδατοδρομίων. Η «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη των Τεχνικών Φακέλων των τριών υδατοδρομίων τους οποίους θα υποβάλει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ως ανάδοχος του «Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας» που έχει την δικαιοδοσία των λιμανιών των Διαπόντιων νήσων.

- Το υδατοδρόμιο Αμφιλοχίας ορίζεται από την Hellenic Seaplanes S.A. ως το σημείο διανυκτέρευσης των υδροπλάνων στην πλευρά του Ιονίου και αναμένεται η τελική έγκριση από τον Δήμο Αμφιλοχίας.

- Η Κρήτη μπαίνει δυναμικά με 7 υδατοδρόμια στο νησί. Αρχής γενομένης από το υδατοδρόμιο Ρεθύμνου, ακολουθούν τα υδατοδρόμια: Σητείας, Ηράκλειου, Ιεράπετρας, Χανίων, Μαλεβιζίου και Αγίας Γαλήνης.

- Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα, ξεκίνησε η αδειοδότηση υδατοδρομίου στη λίμνη Τάκα.

- Η Πάτμος συνεχίζει την ολοκλήρωση της κατασκευής του υδατοδρομίου μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για τα πολεοδομικά.Μετά την εξάλειψη των πολεοδομικών εμποδίων η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί άμεσα.

- Σκόπελος και Αλόννησος οριστικοποιούν τα τελευταία έγγραφα αδειοδότησης και ξεκινούν την κατασκευή.

- Αναμένεται επίσης η έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, στον προτεινόμενο σχεδιασμό των δύο εταιρειών για τη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στα παράλια της Περιφέρειας Αττικής.

Μπορεί πολλά υδατοδρόμια να έχουν πάρει το δρόμο τους και να βρίσκονται στο δικό τους στάδιο ετοιμότητας αναφορικά με την αδειοδότησή τους, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει όμως τόσο την Hellenic Seaplanes S.A. όσο και την Ελληνικά Υδατοδρόμια να κάνουν το σχεδιασμό τους για την περαιτέρω προσέγγιση οργανισμών και λιμενικών ταμείων και άλλων παραθαλάσσιων περιοχών ή νησιών για να αποκτήσουν άδεια ιδρύσεως υδατοδρομίου. Η θέση των αεροπορικών εταιρειών είναι διττή καθώς θα δημιουργηθεί Ακαδημία Εκπαίδευσης Πιλότων αλλά και μια διευρυμένη συνεργασία που αφορά στην προσφορά κοινών «πακέτων» εισιτηρίων ή και συμπληρωματική λειτουργία των υδροπλάνων ως προς τα δρομολόγια της αεροπορικής, για την μεταφορά επιβατών από ή προς τα συμβατικά αεροδρόμια και από ή προς τα υδατοδρόμια.