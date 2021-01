Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Η πρώτη “πραγματική φωτογραφία” του SARS-CoV-2 (εικόνες)

Επιστήμονες κατάφεραν να “φυλακίσουν” και να “καταγράψουν” τον ιό σε τρισδιάστατη μορφή.

Αίσθηση προκαλεί η πρώτη απεικόνιση του κορονοϊού από ερευνητές που κατάφεραν να απαθανατίσουν τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί την νόσο Covid-19, για πρώτη φορά με τον φακό τους, με τον ιό να απεικονίζεται σε τρισδιάστατη μορφή.

Πίσω από την ανακάλυψη βρίσκεται η αυστριακή εταιρεία «Nanographics», παρακλάδι του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης, που χρησιμοποίησε την τεχνολογία και κατεψυγμένα δείγματα του ιού. Η απεικόνιση δομικών μοντέλων του κορονοϊού αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική έρευνα για την εξάπλωση του φονικού ιού.

Η γερμανική εφημερίδα “Bild”, αναφέρει ότι σύμφωνα με το αυστριακό δίκτυο «ORF», o Iβάν Ιβιόλα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης δήλωσε ότι η μελέτη έγινε με την βοήθεια ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Tsinghua στο Πεκίνο. «Έγινε εκχύλιση «άθικτων» σωματιδίων του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα, και εν συνεχεία έγινε σάρωση με την μέθοδο της κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (Cryo-EM) στην οποία το δείγμα καταψύχεται και βομβαρδίζεται από ηλεκτρόνια. Η εκτροπή των ηλεκτρονίων λόγω αλληλεπίδρασης με το δείγμα δίνει μια εικόνα της δομής του του ιού», αναφέρει η “Bild” για την μέθοδο αποτύπωσης του κορονοϊού, που εφάρμοσε η αυστριακή εταιρεία.