Κορονοϊός - Γκάκα: τα επόμενα εμβόλια ίσως γίνονται στα φαρμακεία

Τι είπε για το εμβόλιο της Astrazeneca, την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την κατάσταση στα νοσοκομεία.

Τη διαβεβαίωση ότι τα νοσοκομεία "αντέχουν" να σηκώσουν το βάρος με τους εμβολιασμούς, εξέφρασε η πνευμονολόγος και διευθύντρια της 7ης κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 τόνισε πως, «τα νοσοκομεία κάνουν εφημερίες, δεν κάνουμε κάτι καινούργιο είναι τα νοσοκομεία σε θέση να κάνουν τους εμβολιασμούς, υπάρχει προσωπικό ακόμη και αν χρειαστεί εθελοντικά να μείνουμε παραπάνω».

Σύμφωνα με την κ. Γκάγκα, «τα νοσοκομεία κάνουν εφημερίες για όλα τα επείγοντα έρχεται ο κόσμος και εξυπηρετείται κανονικά». Επισήμανε ότι όπου υπήρχε ανάγκη έγιναν προσλήψεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρόλα αυτά στην επαρχία, ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, υπήρξε αρκετή πίεση στους συναδέλφους της. «Είναι πρωτόγνωρες συνθήκες», σημείωσε

«Δεν αποκλείεται το εμβόλιο της astrazeneca να γίνεται στα φαρμακεία», σημείωσε. Όπως εξήγησε, το εμβόλιο της pfizer γίνεται σε ειδικά εμβολιαστικά κέντρα λόγω συνθηκών διατήρησης, καθώς δεν είναι εύκολο να συντηρηθεί στους -70 βαθμούς Κελσίου. Εκτίμησε δε, ότι αναμένεται από τον επόμενο μήνα, αν εγκριθεί μέσα στον Ιανουάριο, να κυκλοφορήσουν οι πρώτες παρτίδες της astrazeneca.

Για την πορεία της πανδημίας, σημείωσε ότι «τα κρούσματα δεν αυξάνονται αλλά είναι ακόμη νωρίς, ο περισσότερος κόσμος κρατάει πάντως τα μέτρα. Είναι αισιόδοξο αυτό». Μιλώντας για το άνοιγμα της εστίασης, είπε ότι υπάρχει μια δυσκολία διότι είναι κλειστοί οι περισσότεροι χώροι και οι άνθρωποι βρίσκονται χωρίς μάσκα. Τόνισε δε, ότι "είναι απαραίτητο να διατηρούμε τον κύκλο των κοινωνικών επαφών κλειστό, επισημαίνοντας ότι αν βγαίνουμε κάθε μέρα με διαφορετικά πρόσωπα, είναι επικίνδυνο".