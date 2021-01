Τοπικά Νέα

Έγκλημα στα Χανιά: Στην φυλακή ο Νορβηγός για τον φόνο της συντρόφο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομολόγησε την δολοφονία της 54χρονης και προφυλακίστηκε. Τι υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας.

Προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων, κρίθηκε ο 47χρονος Νορβηγός που κατηγορείται ότι σκότωσε, με τη χρήση μαχαιριού, την 54χρονη Ελληνίδα σύντροφό του μέσα στο σπίτι που έμενε το ζευγάρι, στην περιοχή των Μεσκλών στα Χανιά της Κρήτης.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στο κατάστημα κράτησης «Κρήτη 1», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του παραδέχτηκε την πράξη που του αποδίδεται, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν θυμάται τι συνέβη καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε συγνώμη για την πράξη του. Ο Νορβηγός στην απολογία του παραδέχθηκε τη δολοφονία, υποστήριξε όμως ότι δεν θυμάται πώς έγινε το περιστατικό, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η 54χρονη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή με τραύματα στον λαιμό, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 17 Ιανουαρίου, ενώ ο εντοπισμός και η σύλληψη του 47χρονου, ο οποίος αναζητείτο ως βασικός ύποπτος από την αστυνομία, έγιναν το απόγευμα της Τρίτης 19 Ιανουαρίου, στην περιοχή Λινοπεράματα Ηρακλείου.

Εναντίον του 47χρονου είχε ασκηθεί, από τον εισαγγελέα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία.

Την υπεράσπιση του κατηγορουμένου ενώπιον της ανακρίτριας ανέλαβε δικηγόρος των Χανίων που ορίστηκε από τις Αρχές, ενώ κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό μέγαρο ο 47χρονος αποδοκιμάστηκε από συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Ο κουνιάδος της νεκρής όμως, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, είπε ότι αν δεν υπάρξει η κατάλληλη τιμωρία από το δικαστήριο, θα σκοτώσει τον Νορβηγό μες στη φυλακή.

Πηγή: zapranews.gr