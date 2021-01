Κοινωνία

Δολοφονία μητέρας τριών παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη σε μεζονέτα στα Χανιά. Ποιος είναι ο βασικός ύποπτος.

Σε χτυπήματα από “τέμνον όργανο στην τραχηλική χώρα” αποδίδεται ο θάνατος της 54χρονης γυναίκας, το άψυχο σώμα της οποίας εντοπίστηκε, μέσα σε μια λίμνη αίματος, σε μεζονέτα συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Μεσκλά Χανίων.

Μιλώντας στο Creta24, o ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης, ανέφερε πως πρόκειται για ανθρωποκτονία ενώ στο σώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκαν κακώσεις στην πρόσθια τραχηλική και στις πλάγιες τραχηλικές χώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Μπελιβάνη, ο χώρος όπου βρέθηκε η σορός της 55χρονης είχε πάρα πολύ αίμα ενώ προς το παρόν δεν μπορεί να εκτιμηθεί το πότε διαπράχθηκε το έγκλημα, λόγω του ψύχους στον χώρο όπου βρέθηκε το θύμα.

Η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, το τελευταίο διάστημα συζούσε με έναν αλλοδαπό και συγκεκριμένα από τη Νορβηγία, σε μία μεζονέτα στα Μεσκλά Χανίων ενώ την σορό της άτυχης 55χρονης εντόπισε οικείο της πρόσωπο.

ΠΗΓΗ: Creta24.gr