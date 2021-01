Life

“Παρουσιάστε!”: αγγαρείες, πολιτικό κρύο και “τρικλοποδιές” (εικόνες)

Ακόμη δύο ξεκαρδιστικά επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που έχουν αλλάξει τα πρώτα βράδια της εβδομάδας μας.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 27

Το στρατόπεδο βρίσκεται σε κατάσταση εμπλοκής κι οι φαντάροι έχουν φτάσει στα όριά τους απ' τις υπηρεσίες και τις αγγαρείες. Και ενώ όλοι περιμένουν την καινούργια σειρά να μπει και να χαλαρώσουν λίγο οι «παλιοί», οι διοικητές ανακοινώνουν ότι δεν θα έρθει κανένας καινούργιος φαντάρος στο στρατόπεδο. Και το πήξιμο πάει σύννεφο. Οι «πολικές» θερμοκρασίες στις Αρκουδιές κάνουν τη ζωή όλων ακόμα πιο δύσκολη. Ο Γούλας, συνειδητοποιώντας ότι όλοι οι φαντάροι τον βρίζουν πίσω απ' την πλάτη του, αρχίζει και τους κάνει τα χατίρια μήπως και τον συμπαθήσουν. Όταν ο Σκορδάς τού βάλει χέρι, εκείνος βάζει λόγια στους φαντάρους για να βγάλει τον Σκορδά κακό και να επαναστατήσουν εναντίον του… Στο μαγειρείο «Της Μανούλας Σου...», η Φραντζέσκα ξαναβρίσκει τα πατήματά της, ενώ ο Καρυπίδης έρχεται για να ζεσταθεί μέσα στο κρύο και για να ξαναζεστάνει την σχέση τους…

Τρίτη 26 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 28

Το σχέδιο του Γούλα να βγάλει τον Σκορδά «δικτάτορα» ξέφυγε λιγάκι και τώρα οι φαντάροι έχουν κηρύξει «απεργία» από όλα τα καθήκοντά τους. Και ενώ το στρατόπεδο αρχίζει να καταρρέει εν μέσω κρύου και απεργίας, ο Ταξίαρχος ενημερώνει για έκτακτη επίσκεψη του Αρχηγού του ΓΕΣ. Ο Έλτον συνεχίζει να βρίσκεται στα πατώματα μετά την απομάκρυνση της Ζαχαρούλας, πλήττοντας την «μπίζνα» του μαγαζιού. Για να τον ξεφορτωθεί, ο Φίλης τον στέλνει στο στρατόπεδο για να κάνει αγγαρείες για τους διοικητές, οι οποίοι προσπαθούν να συμμαζέψουν το χάος πριν φτάσει ο Αρχηγός του ΓΕΣ. Η Ναταλία αρχίζει να βγάζει ζήλιες προς την Φραντζέσκα και την σχέση της με τον Καρυπίδη που προχωράει. Πιστεύοντας ότι για όλο αυτό φταίει η «μετέωρη» σχέση της Ναταλίας με τον Σκορδά, η Φραντζέσκα προσπαθεί να την πείσει να κάνει επιτέλους το μεγάλο βήμα.

