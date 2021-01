Κόσμος

Κορονοϊός - Μπάιντεν: Εφιαλτική πρόβλεψη για τα θύματα στις ΗΠΑ

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε την πορεία της πανδημίας τους επόμενους μήνες», υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η οικονομική κρίση βαθαίνει και η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση τώρα για να βοηθήσει τους Αμερικανούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η Κυβέρνηση πρέπει να ενεργήσει «αποφασιστικά» για να στηρίξει τους Αμερικανούς που «μετά βίας τα βγάζουν πέρα», τόνισε ο Μπάιντεν παρουσιάζοντας το σχέδιο οικονομικής ανακούφισης από τις συνέπειες της πανδημίας.

Όπως είπε, αυτό το σχέδιο, ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στηρίζεται από τις επιχειρήσεις, τον κόσμο της εργασίας, τη Γουόλ Στριτ και τις τοπικές κοινότητες. «Μεγάλο μέρος της Αμερικής υποφέρει. Ο ιός εξαπλώνεται… Οικογένειες πεινούν. Άνθρωποι κινδυνεύουν με έξωση. Οι απώλειες θέσεων εργασίας αυξάνονται και πάλι. Πρέπει να δράσουμε. Όπως και αν το δείτε, πρέπει να δράσουμε», συνέχισε, λίγο πριν υπογράψει μια σειρά από προεδρικά διατάγματα.

«Αν δράσουμε τώρα, η οικονομία μας θα είναι ισχυρότερη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», συνέχισε.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι αναμένει από το Υπουργείο Εργασίας να επιτρέψει σε ανέργους να απορρίπτουν δουλειές, εάν κινδυνεύουν να προσβληθούν από την COVID-19, αλλά παρ’ όλα αυτά, να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομά τους.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι Αρχές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να αλλάξουν την πορεία της πανδημίας κατά τους επόμενους μήνες, προβλέποντας ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 600.000 στις ΗΠΑ. «Είμαστε στους 400.000 νεκρούς και θα αυξηθούν πολύ πάνω από τους 600.000», είπε ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν είχε κάνει ποτέ πριν μια τόσο δυσοίωνη πρόβλεψη.