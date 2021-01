Κοινωνία

Ο Πέτρος Δαμιανός στον ΑΝΤ1 για την τηλεκπαίδευση στις Φυλακές Ανηλίκων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διευθυντής του σχολείου στις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα μιλάει για το κανάλι που έφτιαξε για να παρακολουθούν τα μαθήματα οι νεαροί κρατούμενοι.