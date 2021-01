Κόσμος

Δίκη Τραμπ στη Γερουσία: Πότε αναμένεται η έναρξή της

Την ερχόμενη εβδομάδα η επίσημη υποβολή του κατηγορητηρίου. Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ.

Η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία θα αρχίσει να διεξάγεται τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, μετά την επίσημη υποβολή του κατηγορητηρίου τις επόμενες ημέρες, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σώματος αυτού του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ.

Στην πράξη, αυτό σηματοδοτεί αναβολή της δίκης για δύο εβδομάδες. Ως εδώ, αναμενόταν να αρχίσει τη Δευτέρα.

«Αφού συνταχθούν οι φάκελοι, τα μέρη θα αρχίσουν τις αγορεύσεις τους» τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ενημέρωσε ο κ. Σούμερ τους συναδέλφους του.

Ο προγραμματισμός αυτός θα επιτρέψει στην Γερουσία να επιβεβαιώσει τους διορισμούς των μελών της κυβέρνησης Μπάιντεν και πιθανόν να καταπιαστεί με το σχέδιο στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορονοϊού.

«Η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ» είναι κάτι «που κανένας μας δεν θα ξεχάσει ποτέ», τόνισε ο Τσακ Σούμερ. «Όλοι μας θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας από το απαίσιο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας μας, αλλά η επούλωση και η ενότητα θα έρθουν μόνο αφότου αποκατασταθεί η αλήθεια και υπάρξει λογοδοσία και αυτός είναι ο σκοπός της δίκης» του Ρεπουμπλικάνου πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Γερουσίας.