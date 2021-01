Κοινωνία

Κορονοϊός: όλα τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα

Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των σχολείων και εκκλησιών. Τι ισχύει για τα κέντρα διασκέδασης και τα σινεμά. Οι παράμετροι αναστολής λειτουργίας της εστίασης και ο τρόπος λειτουργίας των ΜΜΜ.

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid-19, ανά πεδίο δραστηριότητας, στο σύνολο της Επικράτειας. Τα μέτρα αυτά ισχύουν για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00.

Στα μέτρα αυτά αναφέρεται αναλυτικά ό,τι ισχύει για την αναστολή των συναθροίσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των δικαστηρίων, των νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων όπως και των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, των κέντρων χρονίως πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας όπως και των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης αλλά και των ανοιχτών δομών φιλοξενίας.

Επίσης αναφέρονται λεπτομέρειες για τη λειτουργία των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των βρεφικών και βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, των χώρων λατρείας, των αρχαιολογικών χώρων, των ζωντανών θεαμάτων, κινηματογραφικών προβολών, γυρισμάτων και κέντρων διασκέδασης.

Αναλύονται οι παράμετροι της αναστολής λειτουργίας της εστίασης αλλά και ο τρόπος λειτουργίας των μέσων μεταφοράς με αναφορά στα όρια επιβαινόντων και τα όρια πληρότητας σε κάθε μέσο. Ακόμη οι προβλέψεις για τις αθλητικές δραστηριότητες, την αναστολή λειτουργίας των γυμναστηρίων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων, των φαρμακείων, των συνεργείων αυτοκινήτων, των λαϊκών αγορών και του λιανεμπορίου. Επιπλέον ό,τι αφορά τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής. Τα συνέδρια και εκθέσεις, τις δραστηριότητες σχολών οδηγών, τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, υπηρεσίες ιερόδουλων, ζωολογικούς κήπους αλλά και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης λεπτομέρειες για τη χρήση ανελκυστήρων όπως και για τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων και επιχειρήσεων διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων.

Δείτε αναλυτικά όλα τα μετρά: