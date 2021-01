Αθλητικά

Άρης – Μήτρογλου: μένουν μόνο οι υπογραφές

Η ανάρτηση του «ισχυρού άντρα» του Άρη, που σκόρπισε ενθουσιασμό στους φιλάθλους της ομάδας.

Με ανάρτησή του στα Social Media, ο Θοδωρής Καρυπίδης επιβεβαίωσε τη συμφωνία του Άρη με τον Κώστα Μήτρογλου.

«Deal Done» αναγράφει στη σχετική ανάρτηση ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ Άρης και πλέον απομένουν οι τυπικές ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Ο 32χρονος Έλληνας επιθετικός αναμένεται εντός των ημερών στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον Άρη, που θα είναι διάρκειας 1,5 έτους.