Κορονοϊός: “πλαστική αγκαλιά” για τους απομονωμένους ασθενείς (βίντεο)

Ένα πλαστικό φύλλο στην πόρτα των κλινών νοσοκομείου δίνει ευτυχία στους ασθενείς με Covid-19 και τα μέλη της οικογένειάς τους, βάζοντας τέλος στη μοναξιά τους.