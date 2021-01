Κοινωνία

Νέο “κορονοπάρτι” σε διαμέρισμα: Συλλήψεις και πρόστιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διαμέρισμα είχε μισθωθεί μέσω Airbnb, από νεαρούς που θέλησαν να διασκεδάσουν αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Δεκαπέντε νεαρές και νεαροί συμμετείχαν σε “κορονοπάρτι” που διοργανώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Ιασωνίδου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διοργανωτές μίσθωσαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα μέσω Airbnb.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα το “κορονοπάρτι” καταγγέλθηκε στις Αρχές. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής έφτασε στην πολυκατοικία κλιμάκιο της Αστυνομίας για να ελέγξει αν ισχύει η καταγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, οι συμμετέχοντες στην κοινωνική εκδήλωση αρνήθηκαν να την ανοίξουν. Στη συνέχεια κάποιοι κρύφτηκαν εντός του διαμερίσματος, ενώ άλλοι επιχείρησαν να διαφύγουν από άλλο όροφο.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν περίπου δέκα παραβάσεις στους παρευρισκόμενους. Τσουχτερά πρόστιμα επιβλήθηκαν στους διοργανωτές του πάρτι.

H ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-01-2021) στο κέντρο της πόλης, δύο ημεδαποί ηλικίας 52 και 23 ετών, καθώς κατελήφθησαν σε διαμέρισμα που είχε μισθώσει ο δεύτερος, να έχουν διοργανώσει συνάθροιση παραβιάζοντας τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς μεταδοτικής ασθένειας. Βεβαιώθηκαν δύο διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στους συλληφθέντες και 11 διοικητικά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ στους συμμετέχοντες.