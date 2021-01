Οικονομία

Παπαθανάσης: η εστιάση δεν θα ανοίξει άμεσα

Πρώτα θα ανοίξουν όλα τα σχολεία και μετά θα δούμε για τα χιονοδρομικά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης.

Ικανοποιημένη είναι η κυβέρνηση από τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από το άνοιγμα του λιανεμπορίου, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, ωστόσο έκανε έκκληση για τήρηση των μέτρων.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης σχετικά με την άρση μέτρων του lockdown και επανέλαβε ότι το άνοιγμα της εστίασης θα καθυστερήσει. «Η επιτροπή δεν έχει συζητήσει για την εστίαση. Αν δουν οι επιδημιολόγοι ότι μπορούν να βάλουν μέσα στη συζήτηση την εστίαση θα το κάνουμε. Η εστίαση θα παραμείνει για διάστημα ακόμα κλειστή».

Σε ότι αφορά στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, τόνισε μιλώντας στο ΟΠΕΝ, ότι πρόθεση είναι να ανοίξουν, ενώ σχετικά με το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων απάντησε, «Γνωρίζουμε ότι μπορεί να χαθεί η σεζόν, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μπροστά από την υγεία. Οι επιστήμονες είπαν ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και μετά να συζητηθεί το θέμα αυτό αν κρίνουν ότι μπορούν».

Και κατέληξε, «Κατανοούμε τους επαγγελματίες και τους στηρίζουμε με μέτρα. Κάνοντας στο τέλος τον απολογισμό όλοι θα τύχουν στήριξης. Στο τέλος θα υπάρξει συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος για να μην κλείσουν επιχειρήσεις».