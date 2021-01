Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός πέρασε κι από το Περιστέρι

«Επαγγελματική» νίκη για τους Πειραιώτες που οδεύουν ολοταχώς για την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου.

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου, καθώς συνέχισε το αήττητο σερί του και στο Περιστέρι, επικρατώντας σήμερα του Ατρόμητου με 1-0, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Πειραιά πήρε τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Μπρουμά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ είχε ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ.

Στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και πολύ γρήγορα βρέθηκε κοντά στην πρωτοπορία στο σκορ. Στο 7ο λεπτό, μετά από σέντρα του Ρέαμπτσιουκ από τα αριστερά, σκαστή κεφαλιά του Ελ Αραμπί, ο Μανδάς κατάφερε να διώξει ενστικτωδώς. Η ομάδα του Πειραιά συνέχισε να πιέζει την αντίπαλη άμυνα, με τον Ατρόμητο να προσπαθεί να κρατήσει μακριά από την εστία του τους επιθετικούς των «ερυθρολεύκων».

Η πίεση του Ολυμπιακού καρποφόρησε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μετά από ωραία μακρινή μπαλιά του Μπουχαλάκη, ο Μπρούμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προλαβαίνοντας Στρούγγη και Μανδά. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ του Μπρούμα στον Στρούγγη, αλλά το VAR κατακύρωσε το γκολ.

Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε με τον πρωταθλητή να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και να πιέζει για το δεύτερο γκολ. Εφθασε πολύ κοντά σε αυτό στο 55', όταν ο Καμαρά βρέθηκε σε θέση βολής, καθυστέρησε χαρακτηριστικά ν' αποφασίσει και ο Μανδάς έκανε εξαιρετική επέμβαση στο σουτ του Αφρικανού μέσου.

Στο 70' νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, κεφαλιά του Μπουχαλάκη, δεν έφθασε στην μπάλα ο Ελ Αραμπί και αυτή πέρασε εκτός γηπέδου. Από την άλλη πλευρά ο Κάναντι με τρεις αλλαγές θέλησε ν' αλλάξει το ρυθμό της ομάδας του και να επιδιώξει την ισοφάριση, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Στο 75ο λεπτό ο Μανδάς κατάφερε να διώξει, μετά από εξαιρετικό πλασέ του Φορτούνη.

Ο διαιτητής Πέτρος Τσαγκαράκης έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Ούμπιδες - Σεμέδο, Μπουχαλάκη, Μπα, Ρέαμπτσιουκ.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Μανδάς, Γούτας, Στρούγγης, Νάτσος (72' Νταβιώτης), Κιβρακίδης, Σάλομον (62' Μανούσος), Γκάλο, Χαρίσης, Ραμπέλο (62' Μουνίθ), Χριστοδουλόπουλος (62' Ραμπέλο), Μάτιτς (78' Αγκάγιεφ)

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ανδρούτσος, Μπα (64' Σισέ), Σεμέδο, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπρούμα (79' Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά (64' Φορτούνης), Ελ Αραμπί (90' Πέπε).