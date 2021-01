Αθλητικά

Ολυμπιακός: ψηλά στη λίστα με τις αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές έφτασαν αισίως τους 18 αγώνες χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Πόσες ομάδες στην Ευρώπη έχουν ανάλογο επίτευγμα.

Μία ενδεκάδα αήττητες ομάδες, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, έχει απομείνει στην Ευρώπη, μετά τις ήττες που έχουν γνωρίσει τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς, Μίλαν (Ιταλία), Τέουτα (Αλβανία) και Φερεντσβάρος (Ουγγαρία). Ο πρωτοπόρος της ελληνικής Super League, μετά από 18 παιχνίδια, έχει 15 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει να αγωνιστεί από 16.12.20 (το πρωτάθλημα στη Σερβία να ξαναρχίζει στις 5.2), η Σαράγεβο στη Βοσνία από τις 12.12.20 (το πρωτάθλημα ξαναρχίζει στις 27.2) και η Σαχτάρ από τις 13.12.20 (το πρωτάθλημα ξαναρχίζει στις 13.2), ενώ η Λα Φιορίτα από τις 24.10.20, αφού το πρωτάθλημα στο Σαν Μαρίνο αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας λόγω κορονοϊού.

Οι 11 αήττητες προέρχονται από 10 πρωταθλήματα, αφού στο Γιβραλτάρ υπάρχουν δύο, ενώ η Σαχτάρ, είναι η μοναδική ανάμεσα στις ομάδες χωρίς ήττα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης των πρωταθλήματός της.

Η λίστα με τις 11 αήττητες ομάδες:

Σκωτία Ρέιντζερς 22 νίκες 3 ισοπαλίες

Σερβία Ερυθρός Αστέρας 17 2

Βοσνία κ' Ερζεγοβίνη Σαράγεβο 13 6

Εϊρε Σάμροκ Ρόβερς 15 3

ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 3

Τσεχία Σλάβια Πράγας 13 2

Πορτογαλία Σπόρτινγκ Λισαβόνας 11 3

Ουκρανία Σαχτάρ Ντόνετσκ 8 5 (13.2.21)

Γιβραλτάρ Σεντ Ζοζέφ 7 1

Γιβραλτάρ Εουρόπα 7 1

Σαν Μαρίνο Λα Φιορίτα 5 0