Κοινωνία

Αντιεξουσιαστές πέταξαν μπογιές και τρικάκια σε δικηγορικό γραφείο (εικόνες)

“Καταδρομική επιχείρηση” σε… ένδειξη αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Παρέμβαση με μπογιές και τρικάκια πραγματοποίησαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε δικηγορικό γραφείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του GRTimes.gr, τέσσερα άτομα μπήκαν στην πολυκατοικία όπου στεγάζεται το δικηγορικό γραφείο και αφού ανέβηκαν στον πρώτο όροφο, πέταξαν κόκκινη μπογιά στην εξώπορτα και τρικάκια με συνθήματα αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Στη συνέχεια, τα άτομα τράπηκαν σε φυγή.