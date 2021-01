Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: αποτελεσματικά τα εμβόλια και στις μεταλλάξεις

Οι "αστοχίες" του εμβολίου και ο αντίκτυπος των μεταλλάξεων. Πότε μειώνεται ο κίνδυνος λοίμωξης μετά τον εμβολιασμό.

Η χορήγηση της δεύτερης δόσης είναι καθοριστική για την προστασία του ατόμου, τόνισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου κατά την τακτική ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού..

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της πρώτης δόσης του εμβολίου, όταν και παράγονται τα αντισώματα, υπάρχει το "παράθυρο" που επιτρέπει τη λοίμωξη του ατόμου. Οι περισσότερες "αστοχίες" είναι τις πρώτες μέρες ενώ ο κίνδυνος λοίμωξης μειώνεται από τη 12η ημέρα από τον εμβολιασμό.

"Αυτό το "παράθυρο" δικαιολογεί το γιατί κάποια άτομα νόσησαν. Η πρώτη δόση ωστόσο αποτρέπει τη σοβαρή νόσηση. Ο εμβολιασμός όσων νόσησαν θα ολοκληρωθεί μετά την ανάρρωση" πρόσθεσε.

Τόνισε ότι είναι ευχάριστα τα αποτελέσματα από το Ισραήλ, που έχει πετύχει τον υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού. Ήδη στη χώρα αυτή μετά την πρώτη δόση και την 15η μέρα παρατηρήθηκε σε ένα 30% μια μείωση κατά 25% των λοιμώξεων.

Πάρα πολύ συζήτηση γίνεται για το θέμα των μεταλλάξεων, όπως είπε η κα Θεοδωρίου, τονίζοντας ότι ο "πόλεμος" του ανθρώπου με τον μικρόκοσμο των ιών δεν φαίνεται να έχει τέλος και ειρήνη παρά μόνο ανακωχές.

"Οι μεταλλάξεις δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Δεν διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα των εμβολίων από τις μεταλλάξεις που ξέρουμε, ούτε από άλλες. Δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος αυτών των μεταλλάξεων" κατέληξε.