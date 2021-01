Κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Από που ξεκίνησε η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο εντός της Βιομηχανικής Περιοχής στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο ηλεκτρολογείου της βιομηχανικής εγκατάστασης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Από την φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

