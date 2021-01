Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικά οι προβλέψεις όλων των ζωδίων. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα έχουν την τύχη με το μέρος τους.

ΚΡΙΟΣ

Κάποια πράγματα δεν μπορούν να λυθούν σίγουρα άμεσα και τελειωτικά αν δεν τα αναλάβετε προσωπικά και αυτό το γνωρίζετε παρόλο που η σημερινή μέρα στρέφοντας το ενδιαφέρον σας στα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας σας κάνει λίγο πιο προσεκτικούς με τους αγαπημένους σας κατανοώντας πως δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι τους χρόνους σας. Ακόμη και αν δεν το αναγνωρίσουν τους σκοπούς της παρέμβαση σας μην απογοητεύεστε γιατί η φροντίδα και η αγάπη όταν δίνονται πάντα επιστρέφουν μόνο που αυτό το κάνουν… από διαφορετικό δρόμο.

ΤΑΥΡΟΣ

Η σημερινή μέρα έχει ένα επαναστατικό χρώμα και μια διάθεση να λύσει θέματα και αντιπαραθέσεις που ίσως να προϋπήρχαν εδώ και αρκετό διάστημα ως διαφωνίες με τον σύντροφό σας. Καλό θα ήταν να μην εμπλακείτε άμεσα σε μια συζήτηση που εκ των προτέρων γνωρίζετε τις κάθετες απόψεις των συνομιλητών σας. Η ανάγκη σας σήμερα είναι να διατηρήσετε τη γαλήνη και την ηρεμία στον χώρο σας και αυτό έχει διπλό όφελος… από τη μία βρίσκετε τον χρόνο να επικοινωνήσετε με τα συναισθήματα και από την άλλη ίσως να μπορέσετε να κατανοήσετε ώστε τη θέση του άλλου.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Στα αισθηματικά σας δεν λείπουν οι εντάσεις και τα πάθη τις τελευταίες μέρες. Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής σας δεν σας κάνουν να δυσανασχετείτε, αντιθέτως η ταχύτητα όπως και η εναλλαγή των γεγονότων σας εξιτάρει. Η σημερινή μέρα έχει μια επιπλέον δυνατότητα καθώς διαπιστώνετε πως η διάθεση του συντρόφου σας και η αντιμετώπιση των καταστάσεων εκ μέρους του διαφέρει από τη δική σας οπτική και κατά συνέπεια από τη δική σας διαχείριση. Καλό θα ήταν να εστιάσετε σε αυτό και να αναλογιστείτε στο ενδεχόμενο της συμβίωσης, πόσο αρμονική θα ήταν η κοινή πορεία ζωής μαζί του.

ΛΕΩΝ

Η ένδειξη αδυναμίας και μόνο στο άκουσμα προκαλεί τον φόβο σας και δικαιολογημένα καθώς ακόμα και εσείς έχετε το τρωτό σας σημείο. Προσπαθείτε πάντα επιμελώς να κρύψετε τον πλούσιο εσωτερικό σας κόσμο προφανώς επειδή γνωρίζετε πως θα μπορούσατε εξαιτίας αυτού να πέσετε θύμα εκμετάλλευσης ακόμα και από τους αγαπημένους σας. Κανείς όμως ποτέ δεν γλυτώνει από αυτό που φοβάται. Η σημερινή μέρα σας προκαλεί σπασμωδικές κινήσεις σε θέματα επικοινωνίας εξαιτίας αυτής της ανησυχίας. Στα ερωτικά σας αποφύγετε και εδώ τις επικοινωνιακές καταιγίδες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η ενέργεια της σημερινής μέρας απορροφάται από τις πολλές σκέψεις που κάνετε σχετικά με τις επαγγελματικές κινήσεις που απαιτούνται κατά κάποιο τρόπο σήμερα στον αγώνα για την κατάκτηση των ονείρων σας. Καλό θα ήταν πριν από κάθε ενέργεια να μένετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και στη δική σας οπτική. Οι γνώμες και η απόψεις των φίλων σας το μόνο που θα μπορούσαν να επιτύχουν με μεγάλη ευκολία είναι ο αποπροσανατολισμός σας. Οι εξελίξεις στον ερωτικό τομέα κρατούν στάση αναμονής σήμερα.

ΖΥΓΟΣ

Παρά την εξαιρετική σας δυνατότητα να κρατάτε πάντα τις ισορροπίες στις κοινωνικές σας επαφές και να κερδίζετε τη δημοφιλία και τη συμπάθεια όλων, η σημερινή μέρα ανεβάζει τον πήχη λίγο πιο πάνω καθώς τα απρόοπτα δεν λείπουν καλώντας σας να αντιδράσετε ακαριαία ώστε να μην υπάρξει μόνιμη ρήξη στις προσωπικές σας σχέσεις. Στον τομέα των ερωτικών σας τα απρόοπτα σίγουρα σας αιφνιδιάζουν κάνοντας ακόμη και εσάς που φημίζεστε για την ετοιμότητα του λόγου σας να χάνετε για λίγο τη φόρμα σας. Δεν αποκλείεται όμως μετά το πρώτο σοκ να δείτε πως η εξέλιξη είναι μάλλον ευχάριστη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστημα στον κοινωνικό σας περίγυρο και στις επαφές σας με τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε σε καθημερινό επίπεδο σας βάλανε σα κατάσταση επαγρύπνησης. Με το δίκιο σας είστε πάντα ετοιμοπόλεμοι. Η σημερινή μέρα σας προσφέρει μια ανάσα ανακούφισης στα πλαίσια ενός διαλείμματος καθώς στις υποθέσεις που διαχειρίζεστε με τους συνεργάτες σας έρχεται κάποια επιτυχία που προφανώς σας δικαιώνει. Στα αισθηματικά σας σήμερα η προσπάθεια να έρθετε σε συναισθηματική και επικοινωνιακή επαφή με το ταίρι σας έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η σημερινή μέρα έχει προφανώς κάποια θέματα που επιζητούν την προσοχή σας ιδιαίτερα στον πολυτάραχο τομέα της εργασία σας που εμπλέκεται άμεσα με τα οικονομικά σας ζητήματα. Οι πολλές εργασιακές απαιτήσεις έχουν την τάση να σας οδηγήσουν στην ανάγκη να βρεθείτε μόνοι με τον εαυτό σας και να σκεφτείτε τις εναλλακτικές σας. Κάλο θα ήταν να μην αντισταθείτε σε αυτή σας την ανάγκη γιατί έτσι θα μπορέσετε να βρείτε τις λύσεις που ψάχνετε. Ακόμη και μέσα από την σπάνια σιωπή που σας προτείνει σήμερα η μέρα δεν χάνετε τη γοητεία σας και τις ερωτικές ευκαιρίες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η σημερινή μέρα προωθεί τις σκέψεις και παράλληλα τις ενέργειες για να έρθετε σε επαφή με άτομα του κοινωνικού σας περιβάλλοντος ώστε να δρομολογηθεί μια συνεργασία με αρκετά καλές προοπτικές, την οποία επιθυμούσατε εδώ και καιρό. Στον ερωτικό σας τομέα διαισθάνεστε πως κάτι πολύ όμορφο είναι έτοιμο να γεννηθεί και όσο και αν αυτό σας τρομάζει εξαιτίας ενδεχομένως κάποιας πρόσφατου συναισθηματικού ναυαγίου θα ήταν καλό να του δώσετε την ευκαιρία να εξελιχθεί αφήνοντας πίσω οριστικά ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει οριστικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η συναισθηματική διάθεση που σας δίνει η προοπτική της σημερινής μέρας σίγουρα δεν σας ενθουσιάζει καθώς δεν είναι απόλυτά συμβατή με τον δικό σας τρόπο λειτουργίας. Έχετε ανάγκη να νοιώθετε ελεύθεροι μακριά από αναγκαστικές συμβάσεις και περιορισμούς και σίγουρα αυτό που για σας είναι προτεραιότητα και βασική σας επιλογή δεν το διαπραγματεύεστε. Θα ήταν χρήσιμο σήμερα να δώσετε την προσοχή σας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σας σε θέματα που σας αφορούν προσωπικά. Η εργασία ή η υγεία είναι ζητήματα που προφανώς δεν αναβάλουν τις απαιτήσεις τους όσο και αν εσείς σήμερα θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο…

ΙΧΘΥΕΣ

Η καλλιτεχνική φύση της ζωδιακής περιοχής που αντιπροσωπεύετε είναι αναμφισβήτητη. Ίσως και να αποτελεί το σημείο της διαφυγής σας στον δικό σας κόσμο από τον οποίο αντλείτε την απαραίτητη ενέργεια για τα θέματα της πεζής καθημερινότητας. Η σημερινή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με αυτό το αγαπημένο κομμάτι που πραγματικά γεμίζει την ψυχή σας και σας κάνει να νοιώθετε την ομορφιά της ζωής σας. Αξιοποιήστε τη δυνατότητα που σας δίνει απλόχερα η σημερινή μέρα σας και αφιερώστε την στην χαρά της ζωής σας. Αν εισπράξετε τη δυσαρέσκεια του συντρόφου σας είναι γιατί δύσκολα μπορεί κάποιος να σας καταλάβει ακόμα και οι άνθρωποι που βρίσκονται πολύ κοντά σας… μα αυτό είναι κάτι που ήδη το γνωρίζετε.

Πηγή: fthis.gr