Life

Γρηγόρης Αρναούτογλου: στον ΑΝΤ1 για άλλα τρία χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη μακρόχρονη εμπειρία, το πάθος και τον επαγγελματισμό του, θα βάλει και πάλι τη σφραγίδα του σε κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα του ΑΝΤ1.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της τηλεόρασης, θα συνεχίσει τη δυνατή πορεία του στον ΑΝΤ1 για ακόμα 3 χρόνια.

Ο επιτυχημένος παρουσιαστής θα πρωταγωνιστήσει, και την επόμενη τριετία, τόσο στην late night ζώνη, όπου κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, όσο και σε νέες ιδέες στην prime time του καναλιού.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη μακρόχρονη εμπειρία, το πάθος και τον επαγγελματισμό του, θα βάλει και πάλι τη σφραγίδα του σε κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα του ΑΝΤ1.