Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Ποιες περιοχές είναι στο "κόκκινο". Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξάνονται οι νεκροί από τον κορονοϊό στην χώρα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 21 νέοι θάνατοι. Επίσης, ανακοινώθηκαν 842 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορονοϊού, ενώ 283 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Από το σύνολο των 842 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 15 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Παραμένει στο "κόκκινο" η Αττική με 427 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 65 νέα κρούσματα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: