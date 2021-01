Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Καγκάβα: Στη Θεσσαλονίκη ο Ιάπωνας άσος (εικόνες)

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής, με τη σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την μεσοεπιθετική γραμμή του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται, από το απόγευμα της Τρίτης, ο Ιάπωνας Σίντζι Καγκάβα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μεταγραφής του στον “Δικέφαλο του Βορρά”, η οποία θα είναι διάρκειας 1,5 έτους.

Ο Σίντζι Καγκάβα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους Ιάπωνες ποδοσφαιριστές και έχει τεράστια εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ενώ το “άστρο” του έλαμψε με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.