ΕΛ.ΑΣ: Συλλήψεις για ναρκωτικά στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου (εικόνες)

Πως έπεσαν οι διακινητές στα χέρια των Αρχών. Που έκρυβαν τα ναρκωτικά.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατείχαν, αποθήκευαν και διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικά (ακατέργαστη κάνναβη και mdma ) στον προαύλιο και περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στου Ζωγράφου.

Στους παραπάνω χώρους πραγματοποιήθηκε χθες (Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021), οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία, (217) συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς πώληση, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, από τα όποια (3) είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι δυο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (Έλληνας και αλλοδαπός) συνελήφθησαν μετά από συναλλαγή που πραγματοποίησαν στον περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών εστιών, πουλώντας ποσότητες (6,5) και (1,6) γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε δυο επίσης συλληφθέντες ('Ελληνα και αλλοδαπό).

Από την έρευνα που προηγήθηκε διακριβώθηκε η συστηματική δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η όποια διέθετε επαγγελματικού τύπου διάρθρωση και οργανωμένη υποδομή, ενώ χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ) για την αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση – πώληση των ναρκωτικών.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απέκρυπταν – αποθήκευαν τα ναρκωτικά σε δένδρα, υδρορροές κ.α σημεία του προαύλιου και περιβάλλοντα χώρου των φοιτητικών εστιών, καθώς και σε όχημα που βρίσκονταν στο χώρο, για το οποίο, όπως προέκυψε, είχε δηλωθεί κλοπή από το έτος 2015.

Η διακίνηση και οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών πραγματοποιούνταν ομοίως στον υπαίθριο και περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών εστιών, χώρους τους οποίους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιτηρούσαν, όπως και τις οικίες τους, που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, (359,6) γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα mdma , (3.530) ευρώ και (4) κινητά τηλέφωνα,

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς.