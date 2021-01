Υγεία - Περιβάλλον

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1 για τη “μάχη” του με τον κορονοϊό (βίντεο)

Τι λέει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την κατάσταση της υγείας του και την αγωγή που λαμβάνει.​​