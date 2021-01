Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε εθελόντρια στην κλινική δοκιμή του εμβολίου της Sinopharm

Υπέκυψε εξαιτίας της COVID-19 εθελόντρια στην κλινική δοκιμή του υποψηφίου εμβολίου της Sinopharm. Είχε λάβει το ψευδοφάρμακο.

Εθελόντρια στην κλινική δοκιμή στο Περού του υποψηφίου εμβολίου για τον νέο κορονοϊό της κινεζικής Sinopharm Group Co Ltd πέθανε αφού εκδήλωσε πνευμονία που οφειλόταν στην COVID-19, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Καγιετάνο Ερέδια, το οποίο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της μελέτης.

Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε ωστόσο πως κατόπιν άδειας των περουβιανών εποπτικών αρχών αποφασίστηκε να αποσφραγιστούν τα προσωπικά δεδομένα της και μπόρεσε να εξακριβωθεί ότι ανήκε στην ομάδα στην οποία χορηγήθηκε πλασίμπο — ψευδοφάρμακο —, όχι το εμβόλιο.

«Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο θάνατος της συμμετέχουσας (στη δοκιμή τρίτης φάσης) δεν είχε σχέση με το εμβόλιο, καθώς έλαβε ψευδοφάρμακο, κατά συνέπεια θα ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς και θα συνεχίσουμε (...) την κλινική μελέτη», ανέφερε το ίδρυμα.

Ο Χερμάν Μάλαγα, επικεφαλής ερευνητής στο πανεπιστήμιο Καγιετάνο Ερέδια, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι η θανούσα ήταν διαβητική.

Σύμφωνα με τον κ. Μάλαγα, έχουν πλέον χορηγηθεί και οι δύο δόσεις είτε του εμβολίου ή του ψευδοφάρμακου στους 12.000 εθελοντές και οι ερευνητές οι οποίοι διεξάγουν τη δοκιμή του εμβολίου της Sinopharm παρακολουθούν το πώς αντιδρούν οι οργανισμοί τους.

Ο θάνατος της εθελόντριας δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στη δοκιμή, πρόσθεσε, «αυτά μπορεί να συμβούν, η COVID είναι θανατηφόρα ασθένεια». «Το μήνυμά μας προς όλους τους εθελοντές είναι να προσέχουν, διότι ούτε εμείς δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει το εμβόλιο ή το ψευδοφάρμακο».

Το πανεπιστήμιο τόνισε πως στην εθελόντρια προσφέρθηκαν «όλες οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες για να αντιμετωπιστούν η ασθένεια και οι επιπλοκές της» και ότι η γυναίκα «έδινε μάχη για τη ζωή της» για πάνω από μία εβδομάδα. «Πρόκειται για οδυνηρή απώλεια» και «εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της», προσέθεσε στο κείμενο.

Τον Δεκέμβριο, είχε ανασταλεί προσωρινά η δοκιμή του υποψηφίου εμβολίου της Sinopharm έπειτα από «σοβαρό αρνητικό συμβάν» σε εθελοντή.

Στη Βραζιλία, η κλινική δοκιμή του υποψηφίου εμβολίου της Sinovac, άλλης μιας κινεζικής φαρμακευτικής, ανεστάλη προτού επιτραπεί να συνεχιστεί στα τέλη της περασμένης χρονιάς έπειτα από θάνατο εθελοντή, που όμως οι αρχές στο Σαν Πάουλου συμπέραναν πως οφειλόταν σε αυτοκτονία.