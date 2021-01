Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ελισάφ: είναι χαρά μου να υποδέχομαι τον πρώτο εβραίο δήμαρχο της Ελλάδας

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, δέχτηκε σήμερα, παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο πρωθυπουργός.

Τον δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ υποδέχθηκε σήμερα, παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είναι χαρά μου αυτή την τόσο συμβολική και ξεχωριστή ημέρα να υποδέχομαι τον πρώτο Εβραίο δήμαρχο στην πατρίδα μας», είπε ο πρωθυπουργός καλωσορίζοντας τον κ. Ελισάφ.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε πρόεδρε είναι ύψιστη τιμή για εμένα και την πόλη και την κοινότητα με όλο αυτό το έργο», απάντησε ο δήμαρχος Ιωαννιτών.

Κατά τη συζήτηση, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στα οποία περιλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εβραίοι, οι οποίοι καταδιώχθηκαν και εξολοθρεύθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο κ. Ελισάφ ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ιστορία των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Ηπείρου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε όσους επέζησαν της θηριωδίας των Ναζί, ανάμεσά τους και η 97χρονη σήμερα θεία του, Χρυσούλα Ελιασά.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψή του, τον περασμένο Ιούνιο, στο μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem, στην Ιερουσαλήμ, όπου στις πλάκες των Δίκαιων των Εθνών βρίσκεται χαραγμένο και το όνομα της Ευαγγελίας Γεωργιάδου, αδελφής της γιαγιάς του, η οποία συγκαταλέγεται στους δεκάδες Έλληνες που με πράξεις μεγάλης γενναιότητας διέσωσαν εβραίους.

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα από το 2005 αποτελεί πλήρες μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και έχει αναλάβει, με τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης, να διατηρήσει στη συλλογική μνήμη τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Φέτος μάλιστα, η χώρα μας αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας.

Κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Ελισάφ, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες του Δήμου Ιωαννιτών, μεταξύ των οποίων και η συγκέντρωση και συστέγαση όλων των δημοτικών υπηρεσιών σε ένα παλιό κτίριο του πανεπιστημίου της πόλης, το οποίο σήμερα ανήκει στην ΕΤΑΔ. Στόχος είναι, όπως είπε ο κ. Ελισάφ, αν παραχωρηθεί στον Δήμο, να ανακατασκευαστεί για να γίνει το νέο δημαρχιακό μέγαρο.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ελισάφ συζήτησαν και το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας, με τον πρωθυπουργό να δίνει συγχαρητήρια για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η έξαρση του ιού από τον Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου.

