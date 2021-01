Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: δυνατότητα ένταξης νέων επιχειρήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 200.000 δικαιούχοι είδαν σήμερα χρήμα στους λογαριασμούς τους. Σε ποιες επιχειρήσεις που ήταν αποκλεισμένες, δίνεται πλέον η δυνατότητα ένταξης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωση του κάνει γνωστό, ότι σήμερα πιστώθηκαν περίπου 639 εκατομμύρια ευρώ, σε περισσότερους από 200.000 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε αυτήν και επιχειρήσεων που μέχρι τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα, αλλά και δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του Υπουργείου Οικονομικών:

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σήμερα, συνεπές προς το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει, στην πρώτη καταβολή ποσών σε δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5.

Παράλληλα, διευρύνει τους δικαιούχους της ενίσχυσης, παρέχοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτόν τον κύκλο του χρηματοδοτικού εργαλείου και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών την περίοδο 1.11.2019-29.2.2020 ή 1.8.2020-31.10.2020 και ανήκουν στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν αρχικά δυνατότητα ένταξης στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λόγω του χαμηλού τζίρου που εμφάνιζαν κατά την πρώτη περίοδο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους.

Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης όσες επιχειρήσεις δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα:

1.Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 203.964, πρώτων, δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 639 εκατ. ευρώ. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται στα 3.133 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 269.420 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης λήγει την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

Η επόμενη πίστωση ποσών του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή.

2.Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η οποία θα υπογραφεί άμεσα, θα καθορίζεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι που ήταν κλειστοί με κρατική εντολή την εν λόγω περίοδο), είναι επιλέξιμες στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Ειδικά για τις παραπάνω επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 19 Ιανουαρίου 2021, η πλατφόρμα “myBusinessSupport”, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου που λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει και πάλι για την αποδοχή από μέρους των ανωτέρω επιχειρήσεων των ποσών ενίσχυσης, με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Εάν με βάση τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 - ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021 απόφαση παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και στα 4.000 ευρώ, εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.

3.Με την ίδια Απόφαση, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όσες επιχειρήσεις δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μία φορά, ότι ανταποκρίνεται με ταχύτητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, συνεχίζοντας, επεκτείνοντας και προσαρμόζοντας τα μέτρα στήριξής της, ώστε οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης να είναι όσο γίνεται μικρότερες και όσο το δυνατόν ταχύτερα αναστρέψιμες.