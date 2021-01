Υγεία - Περιβάλλον

Κομισιόν – AstraZeneca: Παραμένει το αδιέξοδο για τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕE και η φαρμακευτική εταιρεία δεν κατόρθωσαν να άρουν το αδιέξοδο για τις καθυστερημένες παραδόσεις εμβολίων. Τι δήλωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca δεν κατόρθωσαν να άρουν το αδιέξοδο για τις καθυστερημένες παραδόσεων εμβολίων κατά της Covid-19, δήλωσε αργά σήμερα η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Η ΕΕ πιέζει την εταιρεία να προμηθεύσει περισσότερες δόσεις του εμβολίου της από εργοστάσια στην Ευρώπη και τη Βρετανία, αφού η AstraZeneca ανακοίνωσε καθυστερήσεις παράδοσης, αυξάνοντας την απογοήτευση για το πρόγραμμα εμβολιασμού στην ΕΕ.

«Λυπούμαστε για τη συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το πρόγραμμα παράδοσης», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ με tweet, προσθέτοντας ότι η ΕΕ ζητούσε ένα σαφές σχέδιο από την AstraZeneca για την ταχεία παράδοση δόσεων του εμβολίου που έχει προαγοράσει το μπλοκ για το πρώτο τρίμηνο.