Life

Ο μοναδικός πειρατής στην Ελλάδα στο “The 2Night Show” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πειρατής του Θερμαϊκού μιλάει για το πειρατικό του καράβι, την «Arabella», και για τις κρουαζιέρες που κάνει στον Θερμαϊκό Κόλπο.