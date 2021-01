Οικονομία

Σταϊκούρας: το σχέδιο για την κάλυψη πάγιων δαπανών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία

Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των κόκκινων δανείων, αλλά και την υποχρέωση για συγκέντρωση του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις κυβέρνησης – Κομισιόν για το νέο πρόγραμμα επιδότησης των παγίων δαπανών για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη πανδημία. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ΕΡΤ, θα αφορά δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2021.

Ήδη η κυβέρνηση έχει ενημερώσει την Κομισιόν για τα πλαίσιο, με σχετική διάταξη να περιλαμβάνεται στο τελευταίο νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η επιδότηση θα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία. Η δυνατότητα επιδότησης φτάνει έως τα 3 εκατ. ευρώ. Αυτή την περίοδο η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζεται στις κατηγορίες παγίων δαπανών που θα καλύπτονται όπως και τη μορφή που θα πάρει η επιδότηση που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών απεύθυνε έκκληση σε 43.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια αλλά και σε 55.000 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού καθώς σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές των αποζημιώσεων και του επιδόματος θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να γίνει νέα πληρωμή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια το Νοέμβριο ενώ αύριο η ΑΑΔΕ θα πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το επίδομα θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος θέρμανσης που θα δοθεί τώρα αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 60 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στους κινδύνους περαιτέρω αύξησης των κόκκινων δανείων, υπενθύμισε ότι ήδη:

· 405.000 δάνεια ύψους 28,4 δις. ευρώ είχαν και έχουν λάβει αναστολή καταβολής δόσεων για 9 μήνες

· 400.000 δάνεια ύψους 21 δις. ευρώ έχουν ρυθμιστεί διμερώς

· 57.000 στεγαστικά δάνεια έχουν λάβει επιδότηση της δόσης μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ. Μάλιστα ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα

Σύντομα αναμένεται να υπάρξει και το πρόγραμμα για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην ισχύσει για τα εισοδήματα του 2020 η υποχρέωση για συγκέντρωση του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι θα υπάρξει βοήθεια, αν χρειαστεί, στις κατηγορίες πολιτών που πραγματικά έχουν πληγεί από την πανδημία. Οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν το υπουργείο Οικονομικών έχει στα χέρια του όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2020.